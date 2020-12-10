Гравці Боруссії М додивлялися матч Шахтаря на планшеті біля поля

У квартеті B у Лізі чемпіонів перед заключним туром групового етапу розгорнулася небувала інтрига, адже всі чотири команди претендували на вихід до плей-оф турніру. Першим путівку завоював мадридський Реал завдяки перемозі над менхенгладбахською Боруссію.

Лошата попри поразку у Мадриді могли як залишитися на другому місці, що гарантує плей-оф ЛЧ, так і вилетіти у Лігу Європи.

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Щоб продовжити боротьбу у головному єврокубковому турнірі Європи Боруссії вкрай необхідною була нічия Інтера та Шахтаря у паралельному матчі. Перемога будь-кого із цього дуету делегувала би підопічних Марко Розе у ЛЄ.

Оскільки матч на Альфредо ді Стефано завершився раніше, команда біля лави запасних у повному складі додивлялася гру із Сан-Сіро на планшеті.

O momento que o Borussia M’Gladbach descobriu que estava nas oitavas de final da Champions League pela primeira vez na história.pic.twitter.com/fuJFGjHCGR — Sala12 (@OficialSala12) December 9, 2020

Щойно арбітр у Мілані дав фінальний свисток, який зафіксував нічию 0:0, менхенгладбахці не змогли стримати емоцій.

Потім святкування виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссії перенеслися до роздягальні команди.

Боруссія пробилася до плей-оф, хоча не здобула жодної перемоги над Реалом та Інтером. Німцям було достатньо двох перемог над донецьким Шахтарем, який попри те, що двічі обіграв Реал, несподівано поступився лошатам з рахунком 0:4 та 0:6.

Завдяки нічиїй у Мілані у матчі проти Інтера донецький Шахтар гарантував собі путівку до 1/16 Ліги Європи. Гірники під час жеребкування будуть сіяними. А ось для Інтера ця єврокампанія завершилася.

Фото: Borussia Moenchengladbach