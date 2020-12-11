Сімнадцятий етап Формули-1 Гран-прі Абу-Дабі запланований на 13 грудня на Автодромі Яс Марина в Абу-Дабі.

Це заключний етап у календарі Формули-1 сезону-2020. Основна особливість перегонів в ОАЕ полягає в тому, що пілоти стартують за сонячного освітлення, а фінішують вже вночі за штучного. Також на трасі незвичний вихід із піт-лейна – після проїзду пелетону гонщик потрапляє у своєрідний тунель з невеликою шиканою, звідки повертається на трасу.

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Подивитися пряму трансляцію перегонів на автодромі в Абу-Дабі можна буде на каналі Setanta Sports+, яка розпочнеться 13 грудня о 15.05 за київським часом. У записі етап можна буде подивитися на каналі Setanta Sport о 23.45. Також гонку транслюватиме російський телеканал Матч Арена.

Під час першої практики найкращу швидкість продемонстрував Макс Ферстаппен на боліді Red Bull. Також до трійки увійшли Валттері Боттас із Mercedes та Естебан Окон із Renault Sport. За підсумками другого вільного заїзду найкращим виявився Боттас. До трійки увійшли Льюїс Гемілтон (Mercedes) та Ферстаппен.

Попередній етап Гран-прі Сахіра через позитивний тест на Covid-19 пропускав чинний чемпіон Ф-1 Льюїс Гемілтон. Замість нього у болід німецької стайні сів його співвітчизник Джордж Расселл. А ось переміг на трасі у Бахрейні пілот Racing Point Серхіо Перес. Разом з ним на подіум піднялися Естебан Окон (Renault Sport) та Ленс Стролл (Racing Point).