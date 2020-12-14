Будинок Паоло Россі пограбували під час його похорону

Будинок володаря Золотого м’яча та чемпіона світу 1982 року у складі збірної Італії Паоло Россі пограбували під час його похорону.

Злочинці проникли у будинок легенди італійського футболу під час похоронної процесії та викрали особисті речі футболіста, зокрема годинник.

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Паоло Россі кремували 13 грудня після церемонії прощання на стадіоні Ромео Менті у Віченце та церемонії у Кафедральному соборі міста. Попрощатися з легендарним футболістом прийшли тисячі італійців.

Дружина Россі повернулася після похорону до їхнього будинку та виявила, що у ньому побували грабіжники.

Нині поліція веде розслідування злочину. Відомо, що грабіжники не взяли медалі та трофеї, які завоював Россі під час футбольної кар’єри.

— У мене немає сил говорити. Смерті Паоло було недостатньо, стресу від цих виснажливих днів було недостатньо, болю для всіх нас було недостатньо, щоб тепер випробувати таке потрясіння, – сказала вдова Россі Федеріка Каппеллетті.

Всі матчі італійських Серії А та В розпочалися із хвилини мовчання в пам’ять про Паоло Россі. Футболіст помер 9 грудня у віці 64 років, а причиною його смерті став рак легень.

Джерело: Football Italia