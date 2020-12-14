Мілан – єдина команда із топ-5 ліг без поразок після весняного карантину

В 11 турі чемпіонату Італії Мілан на Сан-Сіро зіграв внічию із Пармою – 2:2, а ось мадридський Атлетіко у матчі 13 туру іспанської Прімери поступився Реалу на Альфредо ді Стефано з рахунком 2:0.

Таким чином, після суботньої поразки матрацників італійський Мілан залишається єдиною командою серед п’яти найкращих європейських чемпіонатів, що не зазнала жодної поразки у внутрішніх чемпіонах з початку відновлення футбольних матчів після загального карантину у березні-квітні 2020 року.

Читайте: ФІФА назвала трійку претендентів на звання найкращого футболіста 2020 року

Мілан міг програти Пармі, адже поступався у рахунку 0:2, втім дубль Тео Ернандеса вигриз для команди нічию. Другий гол французький захисник забив у доданий арбітром час.

У поточному сезоні Серії А Мілан продовжив свою безпрограшну серію до 11 матчів. Підопічні Стефано Піолі є лідерами турнірної таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 27 очок. Другим йде міланський Інтер (24), а замикає трійку лідерів Наполі (23).

А ось у поточному розіграші Ліги Європи у пасиві Мілана є одна поразка. У третьому турі групового етапу россонері вдома розгромно поступилися французькому Ліллю (0:3), але це не завадило вийти міланському клубу до 1/16 фіналу з першого місця.

Джерело: OptaJoe