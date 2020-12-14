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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Пляж, коктейлі та папуги: Білодід показала фото з відпочинку у Домінікані

Чемпіонка світу із дзюдо Дар’я Білодід поділилася зі своїми підписниками яскравими знімками із відпочинку у Домініканській республіці.

На них 20-річна спортсменка позує на пляжі з коктейлем у руці та в оточенні папуг.

— Екзотика, – підписала пост Білодід.

 

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

— Рай. Лови промінчики сонця максимально, – прокоментувала знімки легкоатлетка Юлія Левченко. На що Білодід їй відповіла: Дійсно рай. Ловлю та заряджаюся енергією.

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Вочевидь, такими яскравими фото дівчина хоче продемонструвати, що не переймається через розставання із футболістом київського Динамо та чемпіоном світу U-20 Денисом Поповим, який нещодавно підтвердив, що вони з Білодід більше не пара. Втім, на запитання, чому вони розійшлися, Денис відповів: Ви краще у неї запитайте.

Так у коментарях один із користувачів покартав дівчину за розірвання стосунків із Поповим: Дарма ти так із Денисом. Ти йому дійсно подобаєшся.

Нещодавно журналісти помітили, що Білодід та Попов відписалися один від одного в Instagram. Пара розійшлася через менш ніж два місяці після підтвердження свого роману.

Фото: DARIA BILODID

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