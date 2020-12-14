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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Світоліна виконала танець живота із пляшкою на голові

Перша ракетка України Еліна Світоліна виклала у соцмережах відео, де вона танцює, утримуючи на голові пляшку із водою.

— Так я треную спокій та зосередженість, – підписала ролик спортсменка.

 

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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Підписники Еліни у коментарях оцінили її танок величезною кількістю емодзі та коментарів: Люблю східні танці, Чудовий танець, Моя прекрасна муза.

Нині п’ята ракетка світу проводить свій відпочинок на острові Тенеріфе.

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У минулому сезоні Світоліна провела 30 ігор, в яких здобула 21 перемогу. У її активі два титули турнірів WTA – у Страсбурзі (Франція) та у Монтерреї (Мексика).

У 2020 році Еліна завершила виступи поразкою від грецької тенісистки Марії Саккарі у другому колі тенісного турніру в Остраві (Чехія) – 3:6, 3:6.

Надаль здобув 1 000 перемог у кар’єрі

Іспанський тенісист Рафаель Надаль на Мастерсі у Парижі повторив досягнення Джиммі Коннорса (1 274), Роджера Федерера (1 242) та Івана Лендла (1 068).

20-разовий переможець турнірів серії Grand Slam став четвертим тенісистом в історії, кому вдалося виграти 1 тис. матчів на корті у кар’єрі.

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