У Франції двох російських фанатів засудили до 3 та 10 років за ґратами за бійку

Французький суд виніс вирок двом російським вболівальникам Михайлу Івкіну та Павлу Косову за підсумками розслідування інциденту під час чемпіонату Європи 2016 року у Франції.

За рішенням суду Івкін проведе за ґратами три роки, а Косов – десять. Це повідомив адвокат Івкіна Жюльєн Пінеллі.

— Суд засудив мого підзахисного до трьох років за ґратами. Для Павла Косова – 10 років позбавлення волі.

Прокурор вимагав для чоловіків більші терміни, а саме 5 та 15 років позбавлення волі.

Івкіна та Косова затримали у лютому 2018 року у Мюнхені за запитом французької влади. Їх звинуватили у нападі на англійських вболівальників у Марселі під час Євро-2016.

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Тоді близько тридцяти росіян прорвалися до сектору англійських фанатів та влаштували бійку. Косова звинуватили у спробі вбивства одного з британців. Зокрема, чоловіки завдали тяжких тілесних ушкоджень громадянину Великої Британії Ендрю Бейчу.

Слідство у справі велося понад два роки, протягом яких росіяни перебували у в’язниці. Суд над чоловіками розпочали 7 грудня у Бюше-дю-Рон.