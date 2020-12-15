Французький журнал France Football назвав найкращий склад із одинадцяти гравців в історії футболу. Видання обрало команду за схемою 3-4-3.

Найкращим голкіпером став воротар збірної СРСР та московського Динамо Лев Яшин.

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Найкращим лівим захисником обрали Паоло Мальдіні, який виступав за Мілан та збірну Італії. Найкращим центральним оборонцем став Франц Беккенбауер, який захищав кольори мюнхенської Баварії та збірної ФРН. Найкращий лівий захисник – Кафу, відомий своїми виступами за Мілан та збірну Бразилії.

Найкращими атакувальними хавбеками визнані: Дієго Марадона (Наполі, Барселона, збірна Аргентини) та Пеле (Сантос, збірна Бразилії).

Хаві (Барселона, збірна Іспанії) та Лотар Маттеус (Баварія, збірна ФРН) – найкращі центральні півзахисники.

Тріо найкращих форвардів склали: Криштіану Роналду (Ювентус, збірна Португалії), Роналдо (Інтер, Реал Мадрид, збірна Бразилії) та Ліонель Мессі (Барселона, збірна Аргентини).

La Ballon d’Or Dream Team en une de @francefootball demain dans vos kiosques et disponible en numérique ici: https://t.co/RrFtSRTYjW#BOdreamteam pic.twitter.com/5qUYulJSeJ — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Футболістів, що увійшли до символічної збірної усіх часів, визначило жюрі, яке склали 140 журналістів, котрі беруть участь у голосуванні за Золотий м’яч.

— Для мене велика честь бути частиною команди France Football’s All Time 11. Яка дивовижна команда мрії… Вони всі заслуговують на мою повагу та захоплення, і я пишаюся тим, що знаходжуся серед таких видатних гравців. Дякую!, – прокоментував своє внесення до списку Криштіану Роналду.

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Також зі словами подяки виступили Роналдо, Ліонель Мессі, Лотар Маттеус, Паоло Мальдіні та Хаві.

Видання визначило ще другий та третій склад збірних усіх часів.

Другий склад збірної всіх часів:

Воротар: Джанлуїджі Буффон (Ювентус, збірна Італії)

Джанлуїджі Буффон (Ювентус, збірна Італії) Захисники: Карлос Альберто (Фламенго, збірна Бразилії), Франко Барезі (Мілан, збірна Італії), Роберто Карлос (Реал Мадрид, збірна Бразилії)

Карлос Альберто (Фламенго, збірна Бразилії), Франко Барезі (Мілан, збірна Італії), Роберто Карлос (Реал Мадрид, збірна Бразилії) Півзахисники: Зінедін Зідан (Реал Мадрид, збірна Франції), Андреа Пірло (Ювентус, збірна Італії), Франк Райкард (Мілан, Аякс, збірна Нідерландів), Альфредо ді Стефано (Реал Мадрид, збірна Іспанії)

Зінедін Зідан (Реал Мадрид, збірна Франції), Андреа Пірло (Ювентус, збірна Італії), Франк Райкард (Мілан, Аякс, збірна Нідерландів), Альфредо ді Стефано (Реал Мадрид, збірна Іспанії) Нападники: Гаррінча (Ботафого, збірна Бразилії), Йоган Кройф (Аякс, Барселона, збірна Нідерландів), Роналдіньо (Барселона, Мілан, збірна Бразилії)

Третій склад збірної всіх часів:

Воротар: Мануель Ноєр (Баварія, збірна Німеччини)

Мануель Ноєр (Баварія, збірна Німеччини) Захисники: Філіпп Лам (Баварія, збірна Німеччини), Серхіо Рамос (Реал Мадрид, збірна Іспанії), Пауль Брайтнер (Баварія, Реал Мадрид, збірна ФРН)

Філіпп Лам (Баварія, збірна Німеччини), Серхіо Рамос (Реал Мадрид, збірна Іспанії), Пауль Брайтнер (Баварія, Реал Мадрид, збірна ФРН) Півзахисники: Мішель Платіні (Сент-Етьєн, Ювентус, збірна Франції), Йоган Нескенс (Аякс, Барселона, збірна Нідерландів), Діді (Флуміненсе, збірна Бразилії), Андрес Інієста (Барселона, збірна Іспанії)

Мішель Платіні (Сент-Етьєн, Ювентус, збірна Франції), Йоган Нескенс (Аякс, Барселона, збірна Нідерландів), Діді (Флуміненсе, збірна Бразилії), Андрес Інієста (Барселона, збірна Іспанії) Нападники: Джордж Бест (Манчестер Юнайтед, збірна Північної Ірландії), Марко Ван Бастен (Аякс, Мілан, збірна Нідерландів), Тьєррі Анрі (Монако, Арсенал, збірна Франції).

А ось Золотий м’яч видання France Football вирішило не вручати у 2020 році через пандемію коронавірусу. Таке рішення ухвалили вперше з 1956 року, коли була започаткована нагорода.

Причиною скасування у France Football називають відсутність справедливих умов для визначення переможця через паузу у футболі, скасування кількох чемпіонатів та перенесення низки великих турнірів.

Фото: France Football

Джерело: France Football