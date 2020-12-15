Колишній футболіст київського Динамо Петро Слободян помер у віці 67-ми років.

Причини смерті володаря Суперкубка УЄФА у складі біло-синіх не повідомляються.

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За київський клуб Слободян виступав із 1975 до 1979 року. Окрім Суперкубка УЄФА у 1975 році він разом із біло-синіми ставав чемпіоном СРСР у 1975 та 1977 роках. Всього за Динамо Слободян провів близько сотні матчів.

Травми завадили Слободяну продовжувати грати на високому рівні і він змушений закінчити кар’єру гравця у 27-річному віці. У його активі також два матчі за збірну СРСР.

Після завершення кар’єри футболіста Петро Слободян працював викладачем на кафедрі фізичного виховання університету імені Тараса Шевченка. Згодом став завідувачем кафедри. Паралельно виступав за команду ветеранів Динамо, яку певний час очолював.

Як тренер він двічі очолював столичний клуб Оболонь (2001-2004 та 2006-2008 роки). У перший же сезон під його керівництвом команда пробилася до вищої ліги.

Помер Паоло Россі

Чемпіон світу 1982 року у складі збірної Італії Паоло Россі помер у віці 64 років.

Причиною смерті володаря Золотого м’яча став рак легень.