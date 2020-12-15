Українську легкоатлетку Хапіліну дискваліфікували на 4 роки за допінг

Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

У допінг-пробі спортсменки, яку взяли після її перемоги на Софійському марафоні у столиці Болгарії у жовтні 2020 року, виявили сліди еритропоетину (стимулятор, який покращує доставку кисню до м’язів, – Ред.).

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Під час марафону у Софії 28-річна Хапіліна встановила рекорд змагань та свій найкращий результат — 2:27,57.

Тепер українка не зможе брати участь в офіційних змаганнях протягом чотирьох років. Термін її дискваліфікації спливає 11 жовтня 2024 року. Всі результати спортсменки від 11 жовтня поточного року анульовані.

У 2019 році Хапіліна перемогла на 18-му Краківському марафоні з олімпійським нормативом – це давало їй право участі в літніх Олімпійських іграх 2020 року у Токіо.

Олімпіада у Токіо відбудеться у 2021 році

Олімпійські ігри у Токіо-2020 перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Відкриття літньої Олімпіади відбудеться 23 липня 2021 року, змагання триватимуть до 8 серпня. Паралімпійські ігри пройдуть з 24 серпня по 5 вересня.

Джерело: Athletics Integrity Unit

Фото: Pzu Cracovia Maraton