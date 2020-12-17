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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Футболіст Барселони Грізманн змінив імідж і став схожий на Пеппі Довгапанчоху

Французький форвард каталонської Барселони Антуан Грізманн вирішив змінити імідж. На матч іспанської Прімери проти Реала Сосьєдада футболіст з’явився із двома акуратно заплетеними косичками.

Раніше француз своє довге волосся зав’язував у хвіст.

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Новий образ Грізманна – класична жіноча зачіска, але футболіста це аж ніяк не збентежило. Втім і фарту косички йому не додали – Грізманн у матчі із Сосьєдадом влучив у стійку воріт.

Користувачі соцмережі Twitter зазначили, що футболіст з такою зачіскою нагадує героїню казки Астрід Ліндгрен – Пеппі Довгапанчоха.

Сама гра завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 2:1. За Барсу відзначилися Альба та Де Йонг, а за Реал – Вілліан Хосе, який і відкрив рахунок у зустрічі. Перемога дозволила підопічним Рональда Кумана піднятися до зони єврокубків, вони тепер п’яті.

Жіночний імідж у чоловіків – це один із трендів у цьому році, тож сильно дивуватися не варто. Канадський співак Гаррі Стайлс взагалі полюбляє сукні і в листопаді прикрасив обкладинку американського Vogue. 26-річний британський співак знявся у жіночій сукні від Gucci, поверх якої одягнув чорний блейзер.

Фото: Getty Images

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