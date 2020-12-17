Французький форвард каталонської Барселони Антуан Грізманн вирішив змінити імідж. На матч іспанської Прімери проти Реала Сосьєдада футболіст з’явився із двома акуратно заплетеними косичками.

Раніше француз своє довге волосся зав’язував у хвіст.

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Новий образ Грізманна – класична жіноча зачіска, але футболіста це аж ніяк не збентежило. Втім і фарту косички йому не додали – Грізманн у матчі із Сосьєдадом влучив у стійку воріт.

Користувачі соцмережі Twitter зазначили, що футболіст з такою зачіскою нагадує героїню казки Астрід Ліндгрен – Пеппі Довгапанчоха.

Сама гра завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 2:1. За Барсу відзначилися Альба та Де Йонг, а за Реал – Вілліан Хосе, який і відкрив рахунок у зустрічі. Перемога дозволила підопічним Рональда Кумана піднятися до зони єврокубків, вони тепер п’яті.

Жіночний імідж у чоловіків – це один із трендів у цьому році, тож сильно дивуватися не варто. Канадський співак Гаррі Стайлс взагалі полюбляє сукні і в листопаді прикрасив обкладинку американського Vogue. 26-річний британський співак знявся у жіночій сукні від Gucci, поверх якої одягнув чорний блейзер.