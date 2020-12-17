Захисник англійського Ліверпуля Трент Александр-Арнольд після перемоги над Тоттенгем Готспур на Енфілді у матчі 13 туру англійської Прем’єр-ліги опублікував на своїй сторінці у Twitter пост.

22-річний гравець червоних виклав знімок зі святкуванням після переможного голу мерсисайдців у ворота шпор та підписав його: Найкраща команда перемогла.

Таким чином Трент потролив наставника Тоттенгема Жозе Моурінью. Після матчу португальський фахівець сказав коучу Ліверпуля Юргену Клоппу, що найкраща команда програла попри помітну статистичну перевагу господарів поля.

— Після гри я сказав Юргену, що найкраща команда сьогодні програла, він не погодився, але це його думка. Тоттенгем повністю контролював гру. Я вважаю, що поразка – це незаслужений результат, але це футбол. Сьогодні Ліверпуль не виглядав командою, яка є чемпіоном Англії, чемпіоном Європи, чемпіоном світу – цієї різниці не було на полі, – сказав Жозе.

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За статистикою матчу, Ліверпуль володів тотальною перевагою – 76% проти 24% у гостей із Лондона. Червоні завдали 17 ударів, з яких 11 у площину воріт. Показник шпор – вісім ударів та два у площину.

Ліверпуль першим відкрив рахунок у матчі після голу Мохамеда Салаха, але ще до перерви Сон Хин Мін зрівняв. Переможний гол у ворота Уго Льоріса забив бразильський нападних червоних Роберто Фірміно, встановивши фінальний рахунок 2:1 на користь підопічних Юргена Клоппа.

Перемога дозволила чинним чемпіонам АПЛ очолити турнірну таблицю чемпіонату із 28 очками в активі. Тоттенгем (25) йде другим, відстаючи від червоних на три пункти. Трійку лідерів замикає Саутгемптон (24).