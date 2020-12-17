Суд в Аргентині постановив зберегти тіло Марадони через тести на батьківство

Суд в Аргентині постановив зберегти тіло легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер у віці 60 років.

Річ у тім, що діти аргентинця розпочали боротьбу за його спадок, а суду можуть знадобитися зразки ДНК Марадони для встановлення батьківства – за спадок окрім п’ятьох законних дітей, ведуть боротьбу кілька невизнаних. Потенційні нащадки Марадони через суд спробують добитися визнання батьківства Дієго.

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Саме тому суд ухвалив рішення, що тіло Дієго не мають права кремувати найближчим часом.

Адвокат Дієго заявив, що зразки ДНК були взяті раніше, але до його свідчень не прислухалися.

За аргентинськими законами, якщо відсутній заповіт усі нащадки померлого мають право на рівні частки спадку. Навіть ті, яких він жодного разу в житті не бачив або не знав про їхнє існування, якщо зможуть довести факт родинних зв’язків, то матимуть рівні права із офіційно визнаними дітьми Дієго. Нині на його спадок, який оцінюють у $50 млн претендують 16 родичів.

Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років у своєму будинку в Аргентині. Незадовго до смерті він переніс операцію на мозку.

Легендарного футболіста поховали на приватному кладовищі біля Буенос-Айреса поруч із батьками.