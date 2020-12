Гол Ібрагімовича визнали найкращим за всю історію MLS

Шведський нападник Златан Ібрагімович став автором найкращого голу за всю історію професійної футбольної ліги США – MLS.

Його дальній удар у дебютному матчі за Лос-Анджелес Гелаксі у 2018 році назвали найкращим.

Під час другого тайму дербі проти Лос-Анджелеса команда шведа поступалася із різницею у три м’ячі, але у доданий час змогла вирвати перемогу з рахунком 4:3. Ібрагімович тоді відзначився дублем.

Найкращий гол за 25-річну історію MLS обрали за вболівальники за допомогою голосування. Удар Ібрагімовича набрав 12,21% голосів, другу сходинку посів гол нігерійця Обафемі Мартінса (10,55%), третє місце – гол американця Дарлінгтона Нагбе (9,5%). На перемогу претендували 25 голів із різних сезонів ліги.

Remember where you were when Zlatan did this?!? @Ibra_official‘s stunner in his MLS debut has been voted presented by @ATT. pic.twitter.com/6WD6KIZjm1

— Major League Soccer (@MLS) December 17, 2020