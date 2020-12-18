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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Гол Ібрагімовича визнали найкращим за всю історію MLS

Шведський нападник Златан Ібрагімович став автором найкращого голу за всю історію професійної футбольної ліги США – MLS.

Його дальній удар у дебютному матчі за Лос-Анджелес Гелаксі у 2018 році назвали найкращим.

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Під час другого тайму дербі проти Лос-Анджелеса команда шведа поступалася із різницею у три м’ячі, але у доданий час змогла вирвати перемогу з рахунком 4:3. Ібрагімович тоді відзначився дублем.

Найкращий гол за 25-річну історію MLS обрали за вболівальники за допомогою голосування. Удар Ібрагімовича набрав 12,21% голосів, другу сходинку посів гол нігерійця Обафемі Мартінса (10,55%), третє місце – гол американця Дарлінгтона Нагбе (9,5%). На перемогу претендували 25 голів із різних сезонів ліги.

Златан Ібрагімович захищав кольори Лос-Анджелес Гелаксі із березня 2018 року до січня 2020 року. У 58 матчах за клуб із ЛА він забив 53 голи та зробив 15 результативних передач.

У грудні 2019 року італійський Мілан оголосив про укладення угоди із Ібрагімовичем. Спершу швед підписав угоду до кінця сезону-2019/20, але у вересні продовжив контракт із Міланом ще на рік до 30 червня 2021 року.

Фото: Getty Images

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