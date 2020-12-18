Виконком Української асоціації футболу обрав стадіон для проведення стартових матчів у кваліфікації до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у 2022 році у Катарі.

Матчі проти Фінляндії та Казахстану підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові на Арені Львів.

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Ці матчі відбудуться в межах другого та третього турів відбіркового турніру, який Україна розпочне виїзним поєдинком проти команди Франції (24 березня).

З фінами українці зустрінуться 28 березня, а проти казахів зіграють 31 березня 2021 року.

7 грудня у Цюриху відбулося жеребкування європейського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі.

За підсумками жеребкування Україна у відборі зіграє у групі D, де її суперниками стануть команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини, Казахстану.

Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль.