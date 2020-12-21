Гемілтон став спортсменом року за версією BBC

Чемпіон світу з автоперегонів у класі машин Формула-1 Льюїс Гамільтон визнаний спортсменом 2020 року за версією видання BBC.

Пілот Mercedes зрівнявся із досягненням гонщика Міхаеля Шумахера за кількістю чемпіонств у Королівських перегонах, ставши у сьоме переможцем Ф-1.

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Також 35-річний гонщик став рекордсменом за кількістю перемог на етапах Гран-прі.

Другим у рейтингу BBC став капітан англійського футбольного клубу Ліверпуль Джордан Хендерсон, а третьою визнали жокея Холлі Дойл.

— Я хочу привітати усіх неймовірних номінантів. Я дуже пишаюся тим, чого вони досягли, а також хочу подякувати усім, хто за мене голосував. Я не очікував цього, з огляду на інших чудових претендентів. Хочу привітати усіх із Різдвом – це був незвичний рік, і потрібно згадати усіх працівників, хто боровся із пандемією на передовій. Хочу, щоб ви намагалися зберігати позитив у цей непростий час. Дякую від щирого серця, – сказав Гемільтон.

Льюїс Гемілтон достроково виграв сезон-2020 у Формулі-1. На його рахунку після 17-ти Гран-прі сезону 347 очок. Другим став його партнер по команді Валттері Боттас (223). Трійку замкнув гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (214).

Гемілтон завоював свій сьомий титул у Королівських перегонах. За цим показником він зрівнявся із Міхаелем Шумахером, а також перевершив легендарного німця за кількістю перемог на етапах Формули-1. За ці досягнення Льюїса запропонували нагородити лицарським орденом.