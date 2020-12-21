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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Після матчу Ліги 1 на працівника стадіону Лор’яна впала освітлювальна щогла

Після матчу 16 туру чемпіонату французької Ліги 1 між Лор’яном та Ренном на стадіоні Стад дю Мустуар стався трагічний інцидент – на одного із працівників стадіону впала освітлювальна щогла.

Співробітникам екстрених служб вдалося витягти постраждалого з-під уламків лише через 40 хвилин після самого інциденту. За життя 38-річного чоловіка у госпіталі боролися лікарі, але він помер від отриманих травм.

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Низка французьких ЗМІ повідомили, що у загиблого залишилося троє дітей.

Падіння освітлювальної щогли сталося на очах бразильського захисника Ренна Далберта, який тривалий час перебував у шоковому стані. У репортажі Telefoot йшлося, що частина гравців гостей помітно панікувала.

— Те, що сталося у Лор’яні дуже серйозно.

Матч між Лор’яном та Ренном завершився перемогою гостей з рахунком 3:0. У турнірній таблиці французької Ліги 1 Ренн (28) йде на п’ятій сходинці, а Лор’ян (11) перебуває у зоні вильоту на дев’ятнадцятій позиції. Лідером чемпіонату залишається Лілль (33).

Фото: Frétigné

Джерела: L’Equipe, The Sun

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