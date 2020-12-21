Після матчу 16 туру чемпіонату французької Ліги 1 між Лор’яном та Ренном на стадіоні Стад дю Мустуар стався трагічний інцидент – на одного із працівників стадіону впала освітлювальна щогла.

Співробітникам екстрених служб вдалося витягти постраждалого з-під уламків лише через 40 хвилин після самого інциденту. За життя 38-річного чоловіка у госпіталі боролися лікарі, але він помер від отриманих травм.

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Низка французьких ЗМІ повідомили, що у загиблого залишилося троє дітей.

Падіння освітлювальної щогли сталося на очах бразильського захисника Ренна Далберта, який тривалий час перебував у шоковому стані. У репортажі Telefoot йшлося, що частина гравців гостей помітно панікувала.

— Те, що сталося у Лор’яні дуже серйозно.

L’horreur à la fin du match Lorient – Rennes, une rampe de projecteurs servant à l’entretien de la pelouse par luminothérapie est tombée sur un jardinier, qui est dans un état critique. pic.twitter.com/1BvsAxUzdN — Frétigné (@lfretigne) December 20, 2020

Il a été touché par la chute d’une rampe de luminothérapie Grave accident au stade du Moustoir, un jardinier dans un état critique après le match Lorient-Rennes #FCLSRFC #Ligue1https://t.co/PpCWsFOUN6 pic.twitter.com/9CMi1AaKvj — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) December 20, 2020

Матч між Лор’яном та Ренном завершився перемогою гостей з рахунком 3:0. У турнірній таблиці французької Ліги 1 Ренн (28) йде на п’ятій сходинці, а Лор’ян (11) перебуває у зоні вильоту на дев’ятнадцятій позиції. Лідером чемпіонату залишається Лілль (33).

Фото: Frétigné