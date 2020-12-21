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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Салах нещасливий у Ліверпулі і хоче перейти в Реал – ЗМІ

Колишній футболіст збірної Єгипту Мухамед Абутріка розповів про нещодавню розмову із зіркою Ліверпуля Мохаммедом Салахом.

За словами Абутріка 28-річний форвард нещасливий на Енфілді та хоче змінити клубну прописку.

— Я телефонував Салаху щодо його становища у Ліверпулі. Він сказав, що засмучений, але це ніяк не вплине на його гру. Знаю, що Салах нещасливий у Ліверпулі. Він розповів мені причини, але це секрет. Не можу говорити про це публічно. Одна з речей, що його розлютила – це те, що він не був капітаном у матчі проти Мідтьюлланна, – сказав Абутріка.

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Сам Салах в інтерв’ю Diario AS зізнався, що був розчарований рішенням головного тренера команди Юргена Клоппа віддати капітанську пов’язку на гру заключного туру Ліги чемпіонів УЄФА Тренту Александеру-Арнольду.

— Я був засмучений, розчарований. Звісно, я сподівався, що капітанська пов’язка дістанеться мені у цій грі. Однак тренер вирішив інакше.

Тим часом журналіст Екрем Конур у Twitter написав, що Салах вже повідомив своїх друзів про рішення перейти до мадридського Реалу.

Втім мерсисайдський клуб обиратиме максимально вигідну пропозицію для трансферу єгиптянина. Нападником окрім Реала цікавляться французький ПСЖ та англійський Манчестер Сіті.

Мохаммед Салах захищає кольори Ліверпуля із 2017 року. У поточному сезоні він взяв участь у 21 матчі за червоних у всіх турнірах, в яких відзначився 16 забитими голами та чотирма результативними передачами.

Джерело: Goal.com

Фото: Depositphotos

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