У Бразилії дебютує перша професійна футболістка-трансгендер

У бразильському футболі з’явиться перший професійний футболіст-трансгендер. За жіночу команду Деспортіва Люсака виступатиме 21-річна Шейла де Соуза.

Вона увійшла до складу команди ще у червні 2020 року, але її дебют відбудеться лише у грудні у товариському матчі.

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Шейла де Соуза зіграє проти команди із тренувального футбольного центру Байя (CFFB). Це буде останній матч для обох команд у поточному році.

У команді Деспортіва Люсака, де грає гравець-трансгендер відзначили, що з приходом де Соузи починається період підсилення у жіночому футболі.

AGRADECER! Amanhã tem Lusaca no Pituaçu. O amistoso para o o fortalecimento do Futebol Feminino, também marca a despedida da equipe em 2021 e nós já fomos agradecer pelos triunfos de 2020 e pedir saúde e nova conquistas em 2021

QUE VENHA UM ANO DE NOVAS CONQUISTAS!#soulusaca pic.twitter.com/mScji8GCwy — Afro Desportiva Lusaca (@ECBahialusaca) December 19, 2020

Sheila Souza será a primeira transexual a jogar profissionalmente no futebol feminino aqui no Brasil.@futebolgoool pic.twitter.com/ZqB57pjAOW — FUTEBOLGOOL (@futebolgoooll) December 20, 2020

Футбольний клуб Деспортіва Люсака у 2017 році ставав чемпіоном бразильського штату Байя.

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