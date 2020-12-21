У Бразилії дебютує перша професійна футболістка-трансгендер

У бразильському футболі з’явиться перший професійний футболіст-трансгендер. За жіночу команду Деспортіва Люсака виступатиме 21-річна Шейла де Соуза.
Вона увійшла до складу команди ще у червні 2020 року, але її дебют відбудеться лише у грудні у товариському матчі.
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Шейла де Соуза зіграє проти команди із тренувального футбольного центру Байя (CFFB). Це буде останній матч для обох команд у поточному році.
У команді Деспортіва Люсака, де грає гравець-трансгендер відзначили, що з приходом де Соузи починається період підсилення у жіночому футболі.
AGRADECER! Amanhã tem Lusaca no Pituaçu.
O amistoso para o o fortalecimento do Futebol Feminino, também marca a despedida da equipe em 2021 e nós já fomos agradecer pelos triunfos de 2020 e pedir saúde e nova conquistas em 2021
QUE VENHA UM ANO DE NOVAS CONQUISTAS!#soulusaca pic.twitter.com/mScji8GCwy
— Afro Desportiva Lusaca (@ECBahialusaca) December 19, 2020
Sheila Souza será a primeira transexual a jogar profissionalmente no futebol feminino aqui no Brasil.@futebolgoool pic.twitter.com/ZqB57pjAOW
— FUTEBOLGOOL (@futebolgoooll) December 20, 2020
Футбольний клуб Деспортіва Люсака у 2017 році ставав чемпіоном бразильського штату Байя.
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером
Футболістка збірної Канади Ребекка Куїнн зробила камінг-аут зізнавшись, що тепер є чоловіком-трансгендером.
Спортсменка вирішила публічно зізнатися, щоб підштовхнути таких як вона до того, що вони можуть відчувати себе у безпеці після зізнання.
Куїнн грає на позиції півзахисника. У складі збірної Канади вона брала участь у чемпіонаті світу з футболу 2019 року та стала бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро.
Джерело: Esporte Interativo