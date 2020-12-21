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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У Бразилії дебютує перша професійна футболістка-трансгендер

У бразильському футболі з’явиться перший професійний футболіст-трансгендер. За жіночу команду Деспортіва Люсака виступатиме 21-річна Шейла де Соуза.

Вона увійшла до складу команди ще у червні 2020 року, але її дебют відбудеться лише у грудні у товариському матчі.

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Шейла де Соуза зіграє проти команди із тренувального футбольного центру Байя (CFFB). Це буде останній матч для обох команд у поточному році.

У команді Деспортіва Люсака, де грає гравець-трансгендер відзначили, що з приходом де Соузи починається період підсилення у жіночому футболі.

Футбольний клуб Деспортіва Люсака у 2017 році ставав чемпіоном бразильського штату Байя.

Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером

Футболістка збірної Канади Ребекка Куїнн зробила камінг-аут зізнавшись, що тепер є чоловіком-трансгендером.

Спортсменка вирішила публічно зізнатися, щоб підштовхнути таких як вона до того, що вони можуть відчувати себе у безпеці після зізнання.

Куїнн грає на позиції півзахисника. У складі збірної Канади вона брала участь у чемпіонаті світу з футболу 2019 року та стала бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро.

Джерело: Esporte Interativo

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