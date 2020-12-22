Як займатися спортом в кайф: поради від фітнес тренера

Спорт – це життя, здоров’я та невичерпне джерело енергії. Але, на жаль, це не тільки можливість бути здоровим та підтримувати тіло в тонусі, а й ризик отримати вивих, перелом чи іншу спортивну травму.

В погоні за фантастичною світлиною в Instagram чи примарним ідеалом, люди частенько забувають про правила безпеки і важливість професійного супроводу, тим самим ризикують отримати дуже серйозні проблеми зі здоров’ям.

Факти ICTV у проекті Фактор ризику поспілкувались з досвідченим фітнес тренером та зібрали для вас найкращі поради про те, як займатися спортом із задоволенням і не травмувати себе.

Що може призвести до спортивних травм?

Спортивні травми – це ушкодження різного ступеня складності, які людина може отримати під час занять спортом. Травми можуть бути легкими, такими як вивих чи розтягнення, або такими, після яких людина взагалі може втратити можливість тренуватися. Наприклад, розрив сухожилля, розрив меніску колінного суглоба.

До травм в спортивному залі зазвичай призводять неуважність, необізнаність та бажання отримати швидкий результат.

Найбільш розповсюджені травми у новачків – це травматизація попереку, біль в колінах, ліктях. Все це є результатом неправильної техніки виконання вправ і спроб працювати з надмірно великою вагою. Саме тому дуже важливо приділяти достатньо уваги розминці, – наголошує досвідчений фітнеc тренер Олександр Козачок.

Як мінімізувати ризик отримання спортивної травми:

Не займайтеся спортом без розминки;

не призначайте власноруч програму тренувань, якщо не маєте досвіду і знань.

виконуйте вправи технічно правильно;

не перенапружуйтесь;

відчувши запаморочення, різкий біль чи нудоту – закінчуйте тренування, це сигнали організму про те, що ви перестаралися;

використовуйте тренажери тільки за призначенням;

обов’язково знайдіть того, хто буде вас страхувати під час вправ зі штангою;

не нехтуйте спортивним екіпіруванням.

З чого починати новачку?

Якщо ви ніколи не займалися спортом і не знаєте про все підводне каміння та можливі небезпеки, перед тим, як купувати абонемент в спортивний зал та кросівки, треба побільше дізнатися про те, як тренуватися грамотно, не травмувати себе та підібрати ідеальну програму.

Як правило, люди починають активно займатися спортом, аби швидко підготуватись до відпустки чи фотосесії. В них немає жодної системи, в хід іде правило: чим більше, тим краще. Це стосується не тільки навантажень, а ще й дієти. З раціону виключається все чи майже все, і людина доводить себе до повного виснаження, з наступним зривом і ще більшим набором ваги, – зазначає тренер.

Дуже часто травми та захворювання спричинені спортом виникають через неправильно підібране навантаження. Іноді людина може навіть не здогадуватись про небезпеку навантажень через певні її особливості.

Наприклад людям із виразками та хронічними захворюваннями 12-перстної кишки абсолютно протипоказані всі кардіотренування, а також тим, у кого є протрузії дисків, грижі, захворювання колінних суглобів, останні ступені ожиріння.

Обережними треба бути і людям із хронічними захворюваннями бронхів, легень та серця, займатися спортом їм можна тільки після дозволу і рекомендацій лікаря.

Людині, що незнайома зі спортом, дуже важливо обстежитись у лікаря, дізнатися про особливості свого організму, здатність чи нездатність засвоювати ті чи інші продукти харчування. І вже з огляду на це братися за тренування, – каже Олександр Козачок.

Після того, як ви з’ясували стан свого здоров’я та дозволені вам навантаження, дуже важливо звернутися до кваліфікованого спеціаліста, тренера, який може контролювати ваші тренування, або скласти індивідуальний план навантажень, беручи до уваги ваші цілі, побажання та досвід.

А найголовніше – навчить необхідним правилам поводження зі спортивним знаряддям і пояснить, як правильно виконувати вправи. Зараз в більшості спортивних залів є послуга безкоштовного ознайомчого тренування з фітнес тренером, – підкреслює експерт.

Як займатися спортом в кайф?

Щоб підтримувати тіло здоровим та красивим треба займатися спортом із задоволенням. Дуже часто люди ставляться до фізичних вправ, як до необхідної міри і постійно змушують себе йти на тренування через силу і небажання. Звісно треба докладати зусиль, але вони не повинні пригнічувати вас і формувати ненависть до спорту.

Щоб почати отримувати задоволення від спорту, треба спочатку трохи потерпіти і системно тренуватись мінімум три тижні. Тоді, коли ви побачите перші результати, ви станете надихатися своїми досягненнями, можливо навіть незначними. Це буде давати вам сили і настрій продовжувати свої заняття, – ділиться досвідом Олександр Козачок.

Отже, щоб тренування почали радувати:

Знайдіть мотивацію та поставте собі ціль;

знайдіть той вид спорту, який вам подобається;

навчіться помічати свої досягнення і радійте їм;

протримайтеся перші 3-4 тижні без пропусків тренувань, після цього періоду починає формуватися звичка;

знайдіть групу підтримки – коли тренуєтесь разом, отримуєте більше позитивних емоцій.

Сфокусуйтеся на власній меті, а не на успіхах інших. Пам’ятайте, що спорт це насамперед ваше здоров’я, енергія і життя, а вже потім краса та гарні світлини.