У Бразилії юні футболісти влаштували масову бійку у фіналі чемпіонату

У фіналі бразильського чемпіонату серед команд U-17 між Атлетіко Паранаенсе та Флуміненсе футболісти влаштували масову бійку.

У компенсований час до другого тайму два гравці команд обмінялися легкими ударами. До епіцентру конфлікту підбігли й інші гравці, а потім і футболісти із лави запасних.

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Розбороняти юних забіяк довелося тренерським штабам команд та офіційним особам матчу.

Найбільше під час бійки постраждав гравець Атлетіко Паранаенсе, якому суперник влетів двома ногами у стрибку. Потім він лежачи тримався за обличчя, а гравець Флуміненсе у манішці його бив.

Головному арбітру матчу довелося вилучити дев’ять гравців – п’ять червоних карток показали гравцям Флуміненсе та чотири – їхнім суперникам.

Сама гра, які і в першому матчі, завершилася перемогою Флуміненсе над Атлетіко Паранаенсе з рахунком 2:1.