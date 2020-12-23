Його коментарі тупі: промоутер Ломаченка розкритикував його за спробу виправдатися

Промоутер екс-чемпіона світу у легкій вазі Василя Ломаченка Боб Арум жорстоко розкритикував свого клієнта за нещодавнє інтерв’ю та заяви, що пролунали у ньому.

Український боксер заявив, що не згоден із рішенням суддів його бою проти Теофімо Лопеса та вважає, що він не програв.

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Боб Арум в коментарі iFL TV назвав такі слова Василя тупими та недоречними.

— Коментарі Ломаченко такі ж тупі, як і ті, які давав Вайлдер щодо поразки Тайсону Ф’юрі. Мовляв, Ф’юрі чимось набив рукавички, а його власний кут отруїв йому воду. Це смішно. Коли президент США верзе нісенітницю щоразу, як відкриває рот, і зазвичай у його словах немає ні краплі правди, всім здається, що у них є ліцензія на винахід власних конспірологічних теорій.

Також Арум додав, що не виключено, що одна із рефері Джуді Ледерман могла помилитися, віддавши Ломаченку лише один раунд.

— Всі судді – авторитетні. Я думаю, що ті, хто дивився цей бій, як би вони не порахували – 7-5, 8-4 або навіть 9-3 – розуміли, що Лопес однозначно переміг. Тому я вважаю, що ці коментарі були абсолютно недоречними. Коли я поговорю з Ломаченком, то скажу йому це, – сказав Арум..

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес та Василь Ломаченко зустрілися у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Американець переміг одноголосним рішенням суддів — 112:116, 109:119, 111:117. А українець втратив відразу три пояси.

Джерело: iFL TV