Фінал Ліги чемпіонів КОНКАКАФ-2020

УАНЛ Тігрес (Мексика) — Лос-Анджелес (США) – 2:1

Голи: Аяла, 72 Жиньяк, 84 — Россі, 61

Мексиканський Тігрес зустрічався з американським Лос-Анджелесом у фіналі Ліги чемпіонів конфедерації футболу північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ). Матч відбувся на арені Орландо Сіті Стедіум в американському штаті Флорида та завершився з рахунком 2:1 на користь мексиканської команди.

Через пандемію коронавірусу фінал ЛЧ КОНКАКАФ відбувся без глядачів. Перший тайм зустрічі минув без голів, а після перерви першими рахунок на табло змінили американці. Марк Кає прострілив у штрафний майданчик, де форвард Дієго Россі замкнув його ударом у ліву стійку воріт.

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Через кілька хвилин команда із ЛА могла подвоювати, але Карлос Вела упустив таку можливість, пробивши головою вище воріт.

Натомість мексиканці змогли зрівняти після розіграшу кутового – м’яч у сітку воріт суперників відправив Уго Аяла. Фінальну крапку у матчі поставив французький форвард Тігреса Андре-П’єр Жиньяк, який пробив точно у нижній кут воріт.

Для Тігреса це перша перемога у Лізі чемпіонів КОНКАКАФ. До цього тигри тричі грали у фінальних матчах турніру, але втішалися лише срібними медалями.

У півфіналі турніру, який відбувся в Орландо, Тігрес здолав клуб Олімпія із Гондурасу з рахунком 3:1. Цікаво, що саме за цей клуб грає 33-річний Джеррі Бенгтсон – перший у світі футболіст, котрий грає у масці. Бенгстон пояснює такий вибір тим, що боїться заразити коронавірусом свою сім’ю.