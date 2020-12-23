UFC обрав найкращі нокаути у змішаних єдиноборствах у 2020 році

Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) обрав чотири претенденти на звання найкращого нокауту 2020 року.

До четвірки найкращих увійшли: Коді Гарбранд, Хоакін Баклі, Калінн Вільямс та Кевін Голланд.

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Американець Гарбрандт нокаутував бразильця Рафаеля Ассунсао у другому раунді під час UFC 250. На турнірі UFC Fight Night 179 Баклі нокаутував вертушкою свого співвітчизника Імпу Касанганая.

Вільямс під час вечору UFC Fight Night 182 нокаутував в першому раунді Абдулразака Альхассана, а Голланд відправив у нокаут Жакаре Соузу на UFC 256.

Переможець номінації визначиться за підсумками голосування вболівальників на сайті промоушну UFC та у його соціальних мережах Twitter та Facebook. Головним претендентом на цю нагороду цьогоріч вважають Хоакіна Барклі.

Наступний турнір UFC запланований вже на 17 січня 2021 року.

Володарем титулу найкращий нокаут 2019 року став Хорхе Масвідаль, який за п’ять секунд нокаутував Бена Аскрена на UFC 239.