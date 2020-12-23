Стали відомі результати аналізів легенди футболу Дієго Марадони, який помер в Аргентині 25 листопада.

Експертиза, що була проведена, не виявила в організмі колишнього футболіста слідів наркотиків та алкоголю, але знайшла наявність антидепресанту, препарату для лікування шизофренії та ліків від розладів шлунку.

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Аргентинське інформаційне агентство Telam процитувало судмедекспертів, які підтвердили, що ці препарати можуть спричинити серцеву аритмію.

Прокурори, які розслідують смерть Дієго Марадони, хочуть скликати медичну раду, під час якої з’ясувати, чи могло непризначення цих препаратів уникнути фатального наслідку.

Також аналізи показали, що у Марадони був цироз печінки та захворювання нирок, що могло призвести до гострої ниркової недостатності та ішемічної хвороби серця.

Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років у своєму будинку у районі Сан-Андрес. Незадовго до смерті його виписали з лікарні, де він переніс операцію на мозку.

Джерело: Telam