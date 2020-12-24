Дружина форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо опублікувала традиційне святкове фото своєї сім’ї.

На знімку футболіст, його дружина та троє їхніх синів Тьяго, Чіро та Матео позують в однакових піжамах біля святкової ялинки.

— Бажаємо вам Різдва, сповненого любові та здоров’я. Щасливого Різдва, – підписала знімок Антонелла.

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Менше ніж за добу знімок зібрав понад 1,5 млн вподобань та понад 9 тис. захоплених коментарів та емодзі: Чудова сім’я, Красиві, Щасливого Різдва, Який милий знімок.

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В іспанській Прімері запланована коротка перерва на час Різдва 25 грудня. Відомо, що сім’я Мессі під час невеличких канікул вирушить до аргентинського міста Росаріо.

До тренувань каталонський клуб повернеться 27 грудня, а 29 грудня блаугранас зіграють останню гру у 2020 році — на Камп Ноу вони приймуть Ейбар у межах 16 туру чемпіонату Іспанії.

Перед різдвяною паузою Барселона йде п’ятою у турнірній таблиці Прімери, маючи в активі 24 очки. Лідером чемпіонату залишається мадридський Атлетіко (32), який має рівну кількість очок із Реалом, але переважає команду Зінедіна Зідана за додатковими показниками.

Фото: Antonela Roccuzzo