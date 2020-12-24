Чемпіон AMC Fight Nights Global в середній вазі Володимир Мінеєв побився зі спортсменом АСА Магомедом Ісмаїловим під час турніру AMC Fight Nights Global Winter Cup, який проходить у Москві (Росія).
Після одного з поєдинків у клітку вийшов Володимир Мінеєв з промовою, і під час якої згадав Магомеда Ісмаїлова. Мінеєв запросив давнього суперника в клітку.
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У результаті вони обидва опинилися в клітці і зав’язалася масова бійка.
Конфлікт було врегульовано керівництвом ліги, охороною та поліцією.
МакГрегор знову повертається в UFC
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор, який нещодавно втретє оголосив про завершення кар’єри, знову повернеться в октагон.
23 січня 2021 року МакГрегор зустрінеться з колишнім претендентом на титул американцем Дастіном Пор’є. Цей бій стане родзинкою бійцівського турніру UFC 257, який відбудеться у Лас-Вегасі.