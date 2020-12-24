Чемпіон AMC Fight Nights Global в середній вазі Володимир Мінеєв побився зі спортсменом АСА Магомедом Ісмаїловим під час турніру AMC Fight Nights Global Winter Cup, який проходить у Москві (Росія).

Після одного з поєдинків у клітку вийшов Володимир Мінеєв з промовою, і під час якої згадав Магомеда Ісмаїлова. Мінеєв запросив давнього суперника в клітку.

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У результаті вони обидва опинилися в клітці і зав’язалася масова бійка.

Конфлікт було врегульовано керівництвом ліги, охороною та поліцією.

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