ПСЖ звільнив Томаса Тухеля — L’Equipe

Німецького фахівця Томаса Тухеля звільнили із поста головного тренера французького ПСЖ. Про це повідомили відразу низка авторитетних видань, серед яких L’Equipe, Sky Sports, Bild та RMC Sport.

Рішення розійтися із 47-річним фахівцем ухвалив минулого вечора спортивний директор парижан Леонардо.

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На початку грудня 2020 року стало відомо, що ПСЖ не буде пролонговувати контракт із німецьким спеціалістом, але очікувалося, що Тухель допрацює до кінця.

Головними претендентами на заміну німця називають аргентинця Маурісіо Почеттіно та італійця Массіміліано Аллегрі.

Томас Тухель очолив ПСЖ у травні 2018 року. За його тренерства парижани двічі тріумфували у чемпіонаті Франції та Суперкубку Франції, по одному разу вони перемагали у Кубку країни та Кубку французької ліги. У сезоні-2019/20 ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де поступився мінімально мюнхенській Баварії з рахунком 1:0.

Після 17 турів чемпіонату Франції сезону-2020/21 парижани посідають третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідера Ліона на одне очко.