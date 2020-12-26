Динамо у топ-15 найкращих команд за всю історію УЄФА

УЄФА оприлюднив рейтинг найкращих футбольних клубів за всю історію існування організації.
Перед оцінюванням враховувалися виступи команд у Лізі чемпіонів і Кубку європейських чемпіонів в період з 1955 по 2020 рік. Першу трійку лідерів очолили Реал, Баварія та Барселона.
Найрейтинговіший український клуб Динамо, який посів 11 сходинку, є також найкращим серед команд, які жодного разу не вигравали Кубок європейських чемпіонів або Ліги чемпіонів і не мали можливості грати у фіналі турніру.
Дещо нижче – на 31 місці – розмістився клуб Шахтар. Українське Дніпро зайняло 176 сходинку, Зоря – 286, Металіст – 336, а Таврія – 346.
Рейтинг УЄФА: 11 кращих клубів
- Реал (Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Барселона (Іспанія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Ювентус (Італія)
- Мілан (Італія)
- Ліверпуль (Англія)
- Бенфіка (Португалія)
- Порту (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Динамо Київ (Україна)
Рейтинг кращих збірних за версією ФІФА
У вересні був оприлюднений рейтинг найсильніших збірних світу за версією ФІФА.
Першу трійку займають збірні команди Бельгії, Франції та Бразилії.
Після вересневих матчів у груповому етапі Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 Україна закріпилася на 24 сходинці.