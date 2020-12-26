Динамо у топ-15 найкращих команд за всю історію УЄФА

УЄФА оприлюднив рейтинг найкращих футбольних клубів за всю історію існування організації.

Перед оцінюванням враховувалися виступи команд у Лізі чемпіонів і Кубку європейських чемпіонів в період з 1955 по 2020 рік. Першу трійку лідерів очолили Реал, Баварія та Барселона.

Найрейтинговіший український клуб Динамо, який посів 11 сходинку, є також найкращим серед команд, які жодного разу не вигравали Кубок європейських чемпіонів або Ліги чемпіонів і не мали можливості грати у фіналі турніру.

Дещо нижче – на 31 місці – розмістився клуб Шахтар. Українське Дніпро зайняло 176 сходинку, Зоря – 286, Металіст – 336, а Таврія – 346.

Рейтинг УЄФА: 11 кращих клубів

Реал (Іспанія) Баварія (Німеччина) Барселона (Іспанія) Манчестер Юнайтед (Англія) Ювентус (Італія) Мілан (Італія) Ліверпуль (Англія) Бенфіка (Португалія) Порту (Португалія) Аякс (Нідерланди) Динамо Київ (Україна)

Рейтинг кращих збірних за версією ФІФА

У вересні був оприлюднений рейтинг найсильніших збірних світу за версією ФІФА.

Першу трійку займають збірні команди Бельгії, Франції та Бразилії.

Після вересневих матчів у груповому етапі Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 Україна закріпилася на 24 сходинці.