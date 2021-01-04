Україна може бути готовою до проведення Олімпійських ігор у 2030 або 2032 роках.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцай. Він зазначив, що через 10 років в Україні буде достатньо розвинена для цього інфраструктура.

– Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо здатні провести Олімпійські ігри. Нам треба ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна мета для нас, – зазначив міністр.

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Він додав, що також обговорюється можливість проведення Юнацької Олімпіади.

Україна має намір боротися за проведення Зимової Олімпіади-2030 разом з Японією, США, Іспанією, Францією та Канадою.

Господар Зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар Літньої Олімпіади-2032.

Традиційна естафета олімпійського вогню напередодні літніх Ігор у Токіо розпочнеться 25 березня 2021 року у префектурі Фукусіма. Вона стартує у футбольному тренувальному центрі у Фукусіма. Вогонь пронесуть через 47 префектур Японії, а сама естафета триватиме 121 день.

Джерело: Суспільне