У Португалії під час матчу у 24-річного футболіста зупинилося серце

Під час матчу чемпіонату Португалії у групі F між командами Алверка та Уніау Алмерім, який відбувся у неділю, 3 січня, у бразильського футболіста господарів Алекса Аполінаріо стався серцевий напад.

На 27-й хвилині зустрічі 24-річний хавбек несподівано впав на футбольне поле. Медики, що були на стадіоні, відразу надали гравцю першу допомогу та реанімували його за допомогою дефібрилятора. Потім Аполінаріо відвезли до шпиталю Віла-Франка-де-Шира.

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Шоковані футболісти не стали догравати зустріч, яка перервалася у середині першого тайму.

Після інциденту ФК Альверка, кольори якого захищає гравець, опублікував в Instagram повідомлення з побажанням якнайшвидшого одужання спортсмену. На знімку гравці обох команд моляться у колі за життя та здоров’я свого колеги.

— Відразу після спільної молитви, до якої приєдналися усі присутні у центрі поля, стан Алекса Аполінаріо стабілізувався. Нині його життя у руках лікарів шпиталю Віла-Франка-де-Шира. Ми молимось про повну реабілітацію Алекса, – йдеться у повідомленні клубу.

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Алекс Аполінаріо виступає за Альверку із січня 2019 року, куди він перебрався на правах вільного агента із бразильського Крузейро.

Нині Альверка провела вісім матчів чемпіонату, в яких набрала 18 очок. У турнірній таблиці клуб посідає друге місце, поступаючись лідеру Торреенсе (9 матчів, 23 очки).

Джерело: A Bola