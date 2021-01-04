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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Визначилися всі учасники плей-оф НФЛ

Напередодні відбувся заключний тур регулярного сезону-2020/21 Національної футбольної ліги (НФЛ). За його підсумками визначилися 14 учасників плей-оф.

З поточного сезону формат турніру зазнав змін, адже замість раніше встановлених 12 команд, тепер беруть участь 14 – по сім команд із кожної конференції.

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Американську конференцію представлятимуть: Канзас Сіті Чіфс, Баффало Біллс, Теннессі Тайтанс, Балтимор Рейвенс, Клівленд Браунс, Індіанаполіс Колтс та Піттсбург Стілерс.

У Національній конференції далі йдуть: Грін-Бей Пекерс, Нью-Орлінс Сейнтс, Вашингтон, Сіетл Сігокс, Лос-Анджелес Ремс, Тампа-Бей Баккенірс та Чикаго Берс.

Команди Канзас Сіті Чіфс та Грін-Бей Пекерс пропускають перший раунд плей-оф, бо мають найвищий посів. Решта команд сформували такі пари:

  • Баффало Біллс – Індіанаполіс Колтс
  • Піттсбург Стілерс – Клівленд Браунс
  • Теннессі Тайтанс – Балтимор Рейвенс
  • Нью-Орлінс Сейнтс – Чикаго Берс
  • Сіетл Сігокс – Лос-Анджелес Ремс
  • Вашингтон – Тампа-Бей Баккенірс

Матчі 1/8 фіналу НФЛ відіграють у суботу та неділю. Вирішальний матч Національної футбольної ліги (НФЛ) відбудеться 7 лютого 2021 року.

У 2020 році у фінальному матчі сезону НФЛ – Супербоулі перемогу здобули Канзас-Сіті Чіфс, обігравши Сан-Франциско Форті Найнерс. Для Канзас-Сіті Чіфс це друга перемога у Супербоулі в історії. Вперше вони виграли фінальний матч НФЛ у 1969 році.

Фото: Depositphotos

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