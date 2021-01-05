Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александр-Арнольд невдало провів виїзну зустріч 17-го туру АПЛ проти Саутгемптона. Футболіст 38 разів втратив м’яча (помилки під час передач та технічний брак під час прийому м’яча, – Ред.) під час матчу.

Такий високий показник браку під час гри не було зафіксовано жодним іншим футболістом у поточному розіграші англійської Прем’єр-ліги.

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Втім, окрім антирекорду АПЛ, 22-річний захисник є рекордсменом за найбільшою кількістю точних пасів за одну гру — 49. Його Александр-Арнольд встановив у матчі проти Лестера у сезоні-2019/20.

Матч 17 туру АПЛ між Саутгемптоном та Ліверпулем завершився мінімальною перемогою господарів із рахунком 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі на рахунку форварда святих Денні Інгза.

Керманич червоних Юрген Клопп замінив Трента, який вийшов у стартовому складі на гру, на 77-й хвилині зустрічі. Замість нього у гру вступив Джеймс Мілнер.

Попри поразку Ліверпуль зберіг Лідерство у турнірній таблиці АПЛ. Після 17 турів мерсисайдці мають у своєму активі 33 очки. Стільки ж балів і у найближчого переслідувача Манчестер Юнайтед, але у манкуніанців є ще одна гра у запасі.