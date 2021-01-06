Під час прямого ефіру матчу за третє місце між Фінляндією та Росією на молодіжному чемпіонаті світу у канадському Едмонтоні стався скандальний епізод.

Оскільки турнір відбувся за пустих трибун протягом всього МЧС-2021 у перервах прямої трансляції показували вболівальників команд, яких віддалено підключали до ефіру.

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Один із фанатів збірної Фінляндії під час трансляції матчу за бронзові медалі показав на камеру плакат, на якому було написано образливе фінське прізвисько росіян — Рюсся.

Термін Рюсся використовується у розмовній мові у Фінляндії щодо російськомовного населення та росіян.

Офіційний представник Міжнародної федерації хокею на льоду Адам Штайсс заявив, що організація оперативно відреагувала на цей епізод та зажадала від транслятора відключити камеру у цього вболівальника і більше не показувати у трансляції написи, що демонструють суперечливі написи чи знаки.

У матчі за третє місце збірна Фінляндії обіграла команду Росії із рахунком 4:1. Росіяни першими відкрили рахунок, але згодом пропустили чотири шайби. Чемпіоном турніру стали американці, які у вирішальному матчі подужали канадців із рахунком 2:0.