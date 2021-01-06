Київський футбольний клуб Оболонь, який виступає у Першій лізі України, оголосив про підписання українського футболіста Олексія Лобова.

Пивовари уклали угоду із 23-річним футболістом до кінця сезону-2021/22.

Читайте: Легенда повернулася в УПЛ: Мілевський підписав угоду із Минаєм

В Оболоні Олексій гратиме під 55 номером.

Раніше від його послуг відмовилося Полісся. Ультрас житомирського клубу гнівно виступили проти підписання гравця через те, що Лобов виступав у 2015-2016 роках у чемпіонаті “ЛНР”.

Тож клубу довелося у вересні розірвати із футболістом щойно підписану угоду. У Поліссі заявили, що не знали про такі моменти з біографії Лобова.

У вересні у коментарі ТаТоТаке Лобов зазначив, що не мав можливості відразу покинути окуповану територію. Також він стверджував, що не отримував паспорти псевдореспублік чи Російської Федерації.

— Ми повинні перестати ділити людей на синіх та червоних, лівих та правих, бандерівців і ватників, якщо ми хочемо миру і єднання. Будь-яка держава починається з людини, а не навпаки. Я хочу грати тут і бути частиною України, прославляти на змаганнях честь цієї країни і робити так, щоб мільйони українців від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя пишалися своєю країною, – заявив Лобов.

Останнім клубом Лобова був краматорський Авангард, за який захисник відзначився двома забитими голами. Оболонь на перерву пішла на дев’ятій сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

Джерело: ФК Оболонь