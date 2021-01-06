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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У Бельгії гравець прибув на тренування у джерсі суперника і його не впустили на базу

Форвард бельгійського Антверпена Дідьє Ламкель Зе потрапив у курйозну ситуацію на базі своєї команди.

Камерунський футболіст прибув на тренування команди у футболці гравця Андерлехта Янніка Болазі, який нині захищає кольори англійського Евертона. Андерлехт є суперником Антверпена у чемпіонаті Бельгії.

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Працівники тренувальної бази не оцінили такий лук гравця і не пропустили всередину. Ламкель Зе спершу намагався відкрити двері, але йому не давали цього зробити із середини приміщення.

Річ у тім, що камерунець хоче перебратися до грецького Панатінаікоса у зимове трансферне вікно і всіляко намагається тиснути на клуб, щоб пришвидшити трансфер.

Греки хотіли орендувати Дідьє із правом викупу, але Антверпен захотів повноцінний трансфер і відхилив угоду.

Також Ламкель Зе на знак протесту запостив у своєму Instagram фанатський фотоколаж, де йому домалювали форму Панатінаікоса.

Згодом у клубі зазначили, що охорона не пускала гравця на базу, оскільки тоді було заплановане тренування першої команди, а камерунець вже місяць як переведений до команди В.

Дідьє Ламкель Зе виступає за Антверпен із 2018 року. У поточному сезоні 24-річний футболіст взяв участь у п’яти матчах чемпіонату Бельгії, в яких записав у свій актив одну результативну передачу.

Після 19-ти турів бельгійської Ліги Жюпіле Антверпен має у своєму активі 31 очко та посідає п’яте місце. Лідером чемпіонату залишається Брюгге (39).

Фото: Copa90

Джерело: HLN

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