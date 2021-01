У Бельгії гравець прибув на тренування у джерсі суперника і його не впустили на базу

Форвард бельгійського Антверпена Дідьє Ламкель Зе потрапив у курйозну ситуацію на базі своєї команди.

Камерунський футболіст прибув на тренування команди у футболці гравця Андерлехта Янніка Болазі, який нині захищає кольори англійського Евертона. Андерлехт є суперником Антверпена у чемпіонаті Бельгії.

Читайте: Тренер Саутгемптона впав на коліна і розплакався після перемоги над Ліверпулем

Працівники тренувальної бази не оцінили такий лук гравця і не пропустили всередину. Ламкель Зе спершу намагався відкрити двері, але йому не давали цього зробити із середини приміщення.

Річ у тім, що камерунець хоче перебратися до грецького Панатінаікоса у зимове трансферне вікно і всіляко намагається тиснути на клуб, щоб пришвидшити трансфер.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.

Of course they didn’t let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8

— COPA90 (@Copa90) January 6, 2021