В АПЛ виявили 40 випадків зараження Covid-19

В англійській Прем’єр-лізі оголосили результати чергового тестування футболістів та співробітників футбольних клубів на Covid-19. Про це повідомили на офіційному сайті АПЛ.

Тестування проводили у період із 28 грудня до 3 січня. Його пройшли 2 295 осіб, результати 40 із яких виявилися позитивними.

Всі футболісти та співробітники клубів, які заразилися, пішли на десятиденний карантин, який передбачає сувору ізоляцію та проходження усіх необхідних медичних процедур.

Під час попередньої хвилі тестування в АПЛ було виявлено 18 випадків зараження коронавірусом.

Нещодавно відразу чотири матчі АПЛ довелося перенести на невизначений термін через погіршення епідеміологічної ситуації у Великій Британії. Це торкнулося матчу 16-го туру між Евертоном та Манчестер Сіті, Тоттенгемом та Фулгемом, а також гри у межах 17-го туру між Бернлі та Фулгемом. Їх відтермінували через спалах коронавірусу у стані Сіті та Фулгема.

Читайте: Футболіст Ліверпуля встановив антирекорд АПЛ

Ще раніше, 4 грудня 2020 року через позитивні тести у кількох гравців Ньюкасла не відбувся матч 11-го туру проти Астон Вілли.

Сезон-2020/21 в АПЛ стартував 12 вересня 2020 року. Після 17-ти турів лідером залишається чинний чемпіон турніру Ліверпуль, який має 33 очки. Манчестер Юнайтед поступається мерсисайдцям за додатковими показниками і має одну гру у запасі.

Джерело: Premier League