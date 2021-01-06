Збірна США зустрічалася із командою Канади у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею. Матч відбувся у канадському Едмонтоні на арені Роджерс Плейс і завершився перемогою американців із рахунком 2:0.
Кленові першими пропустили, перебуваючи у рівних складах. Першу шайбу закинув нападник Алекс Тюркотт. Другим голом на початку другого періоду відзначився форвард Тревор Зеграс, зробивши рахунок 2:0. У третьому періоді суперники обох команд не змогли вразити ворота один одного.
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Це був п’ятий в історії фінал між Канадою і США, в якому чотири рази перемагали американці.
CLEAR THAT BENCH! @usahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/D0hpWgDjqb
— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
У матчі за третє місце збірна Фінляндії обіграла Росію із рахунком 4:1. Росіяни першими розмочили рахунок, але потім пропустили чотири шайби. За фінів забивали Антон Лунделль, Мікко Петман та Юусо Пярссінен. У росіян відзначився Ілля Сафонов.
Цікаво, що росіяни вперше зазнали поразки у матчі за бронзові медалі на молодіжному ЧС із хокею. Попередні вісім матчів за третє місце вони виграли.
ICYMI: goals for @leijonat equaled a #WorldJuniors bronze medal win over @russiahockey.
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— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
За підсумками МЧС-2021 американця Тревора Зеграса назвали найціннішим гравцем турніру. У семи матчах він набрав 18 очок (7+11).
Також було названо символічну збірну турніру:
- Воротар: Девон Леві (Канада)
- Захисники: Бовен Байрам (Канада), Віллі Хейнола (Фінляндія)
- Форварди: Ділан Козенс (Канада), Тім Штюцле (Німеччина), Тревор Зеграс (США).
Для збірної США це п’яті золоті медалі молодіжного ЧС в історії. За цим показником вони ділять третю сходинку із Фінляндією. Для канадців це десяте срібло в історії турніру.