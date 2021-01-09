Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у третє коло на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).
Вона обіграла колишню другу ракетку світу росіянку Віру Звонарьову – 6:4; 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин.
Сьогодні до 1/8 фіналу також пройшла українка Марта Костюк, яка обіграла Сє Су-Вей (Тайвань) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
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У жовтні українка Еліна Світоліна не змогла вийти в півфінал тенісного турніру серії Grand Slam – Roland Garros.
У двох сетах вона поступилася представниці Аргентини, яка займає 131 місце в рейтингу WTA, Наді Подороске.
Джерело: Федерація тенісу України