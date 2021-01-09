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Факти / Спорт
Валентина Летяк |

Світоліна перемогла росіянку Звонарьову на турнірі WTA в Абу-Дабі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у третє коло на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Вона обіграла колишню другу ракетку світу росіянку Віру Звонарьову – 6:4; 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин.

Сьогодні до 1/8 фіналу також пройшла українка Марта Костюк, яка обіграла Сє Су-Вей (Тайвань) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

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У жовтні українка Еліна Світоліна не змогла вийти в півфінал тенісного турніру серії Grand Slam – Roland Garros.

У двох сетах вона поступилася представниці Аргентини, яка займає 131 місце в рейтингу WTA, Наді Подороске.

Фото: Getty Images

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