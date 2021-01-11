Форвард збірної Росії та московського Локомотива Федір Смолов виклав спільне фото із головним тренером збірної України з футболу Андрієм Шевченком.

Футболіст виклав знімок у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

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До фото Смолов прикріпив зображення прапорів України та Російської Федерації, а також помістив між ними емодзі сердечка.

Нині Смолов відновлюється після операції на ключиці. У листопаді футболіст травмував плече у матчі РПЛ проти московського Динамо і відтоді не брав участі в іграх.

У поточному сезоні чемпіонату Росії він взяв участь у 12 матчах, в яких відзначився трьома забитими голами.

Жеребкування відбору на ЧС-2022

7 грудня у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування європейського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року, який триватиме із 21 листопада до 18 грудня у Катарі.

Жереб відправив Україну до групи D, де її суперниками стануть команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини, Казахстану.

Збірна Росії із третього кошику посіву потрапила до однієї групи із Хорватією, Словаччиною, Словенією, Кіпром та Мальтою.

Фото: ФК Локомотив