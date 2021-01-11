Завершилися заключні матчі вайлд-кард раунду плей-оф Національної футбольної ліги (НФЛ). Дванадцять команд визначили шістку учасників дивізійного раунду, котрі приєдналися до Канзас-Сіті Чіфс та Грін-Бей Пекерс.

Чіфс та Пекерс пропускали перший раунд плей-оф через найвищий посів.

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Із боротьби за титул чемпіонів НФЛ вибули: Індіанаполіс Колтс (поразка Біллс 24:27), Піттсбург Стілерс (поразка Браунс 37:48), Теннессі Тайтанс (поразка Рейвенс 13:20), Чикаго Берс (поразка Сейнтс 9:21), Сіетл Сігокс (поразка ЛА Ремс 20:30) та Вашингтон (поразка Бакканірс 23:31).

Американську конференцію у дивізійному раунді представлять: Канзас-Сіті Чіфс, Баффало Біллс, Балтімор Рейвенс та Клівленд Браунс.

Національну конференцію – Грін-Бей Пекерс, Нью-Орлінс Сейнтс, Тампа-Бей Баккенірс і Лос-Анджелес Ремс.

Матчі відбудуться у суботу, неділю та понеділок за київським часом.

16 січня

23.35 — Грін-Бей Пекерс – Лос-Анджелес Ремс

17 січня

3.15 — Баффало Біллс – Балтімор Рейвенс

22.05 — Канзас-Сіті Чіфс — Клівленд Браунс

18 січня

03:15 — Нью-Орлінс Сейнтс – Тампа-Бей Баккенірс

Вирішальний матч Національної футбольної ліги (НФЛ) відбудеться 7 лютого 2021 року у місті Тампа, штат Флорида.

У 2020 році у фінальному матчі сезону НФЛ – Супербоулі перемогу здобули Канзас-Сіті Чіфс, обігравши Сан-Франциско Форті Найнерс. Для Канзас-Сіті Чіфс це друга перемога у Супербоулі в історії. Вперше вони виграли фінальний матч НФЛ у 1969 році.