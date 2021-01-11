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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У Ліверпуля 63% футболістів хворіють на астму

У футболістів чинного чемпіона англійської Прем’єр-ліги Ліверпуля спостерігаються проблеми із астмою. Це хронічне захворювання виявлено у більшої половини гравців, а саме у 63% футболістів.

На тлі пандемії коронавірусу така статистика є небезпечною, адже астматики входять до зони ризику.

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Джерела, наближені до клубу, повідомляють, що на астму страждають 22 футболісти із 35.

Це у п’ять разів перевищує середній показник у Королівстві Великої Британії (12%).

У сезоні-2019/20 Ліверпуль виграв свій перший за 30 років титул АПЛ.

У поточному сезоні підопічні Юргена Клоппа лідирують у турнірній таблиці, маючи рівну кількість очок із Манчестер Юнайтед. Мерсисайдці випереджають червоних дияволів за додатковими показниками, але у хлопців Уле Гуннара Сульшера є ще гра у запасі.

Маркус Рашфорд – найдорожчий футболіст із топ-5 ліг

Футбольна обсерваторія Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory) представила оновлений рейтинг найдорожчих футболістів у топ-5 європейських лігах на цей момент.

Список топ-100 гравців очолив форвард МЮ Маркус Рашфорд, чия вартість оцінюється у €165,6 млн.

Джерело: Back Page Football

Фото: Depositphotos

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