Японський футболіст і найстаріший з чинних професійних гравців світу Кадзуйосі Міура підписав новий контракт з клубом Йокогама.

— У минулому сезоні через вплив Covid-19 світ опинився у складній ситуації, але завдяки різним людям ми знову радіємо можливості грати в футбол. Це був сезон, якого мені особисто не вистачало, але мої прагнення і пристрасть до футболу лише ростуть. У цьому сезоні я зіграю більше ігор і внесу свій вклад в перемогу команди, – заявив Міура.

У вересні 2020 року футболіст встановив рекорд Вищої японської ліги, коли вийшов на поле в офіційному матчі у віці 53 років і 210 днів.

Це сталося під час виїзного матчу Йокогами проти Кавасакі Фронтале, що закінчився перемогою господарів із рахунком 3:2. Тоді Міура вийшов в основному складі і пробув на полі до 56-ї хвилини, поки його не замінили.

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У минулому сезоні чемпіонату Японії з футболу Міура взяв участь у чотирьох матчах Йокогами, але не зумів відзначитися результативними діями на полі. Його клуб за підсумками сезону посів 15-е місце із 33 очками у 34 матчах.

Попереднє досягнення у професійному футболі теж належало футболісту із Японії Масасі Накаямі, який у 2012 році за команду Консадоле Саппоро зіграв у віці 45 років, 2 місяці та один день.

А ось найстарішим футболістом в історії футболу вважається 75-річний Еззельдін Бахадер із єгипетської команди Шосте Жовтня із третього за силою дивізіону країни.

Джерело: Yokohama