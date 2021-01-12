Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Дар’я Шкурихіна через необачність у різдвяну ніч влаштувала пожежу у власній квартирі, яку їй подарували за золото на літніх Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року.

Спортсменка залишила запалену церковну свічку у кімнаті, а сама пішла на кухню. Через те, що хворіла на коронавірус, вона не відчула запахи гару.

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За словами Шкурихіної, їй неприємно згадувати те, що сталося у ніч Різдва Христового.

— Різдвяна ніч з 6 на 7 січня 2021 року. Я традиційно запалюю церковну свічку опівночі. Я це зробила і пішла на кухню. Через певний час я помітила, що дим стелиться стелею і вже досягнув кухні, а я не відчувала запахів через Covid-19. Я відразу побігла в спальню, але там вже палахкотіло. Я зрозуміла, що сама це не погашу, – розповіла гімнастка.

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Дівчина також зізналася, що через те, що її телефон розрядився, вона побігла будити кербуда. Її сусід в цей час викликав пожежних.

— А далі все як у тумані. Я побігла назад рятувати кішку Грейс, але потрапити всередину було вже неможливо через їдкий дим. Пожежники приїхали швидко і врятували кішку. Я ревла без упину. Сидіти з медиками, плакати, кашляти і розуміти, що палає квартира і все, що ти у ній любиш, а ти нічого не можеш зробити – не передати як це жахливо.

На останок гімнастка нагадала, як небезпечно залишати вогонь без нагляду і розуміє, що винна у пожежі.

Зараз Шкурихіна намагається зрозуміти, що вдалося врятувати після пожежі.

— Ще раз повторю, згоріла не вся квартира, але абсолютно все у чорному гару. Зараз намагаємося все відмити, зрозуміти що збереглося, що можна використовувати далі. Найголовніше, що всі живі і здорові, решта справа наживна.

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Окрім олімпійського золота Пекіну в активі 30-річної Дар’ї Шкурихіної золото чемпіонату світу 2007 року у багатоборстві та окремих видах. Також вона є дворазовою чемпіонкою Європи 2006 та 2008 років.

Шкурихіна завершила професійну кар’єру гімнастки у жовтні 2008 року.

Фото: Дарья Шкурихина