Прес-служба Формули-1 опублікувала оновлену версію календаря на сезон-2021.

У порівнянні із першою версією календаря на майбутній сезон, який Ф-1 презентувала у листопаді, Гран-прі Австралії у Мельбурні перенесли із березня на листопад. А сезон тепер відкриватимуть етапом у Бахрейні.

Також другим етапом у сезоні будуть перегони в італійській Імолі замість Бахрейну. Однак для його проведення необхідно буде отримати схвалення Всесвітньої ради з автоспорту.

Також зник із календаря раніше запланований етап у Шанхаї. Спершу Гран-прі Китаю планувалося провести 11 квітня.

Попередній календар Формули-1 на сезон-2021:

Керівництво королівських перегонів на тиждень змістило етапи у Бразилії, Саудівській Аравії та Абу-Дабі, а Гран-прі Сінгапуру та Росії поміняли місцями. Де пройде третій етап перегонів у 2021 році визначиться згодом.

Попередній етап Формули-1, як і в інших видах спорту, відбувся у незвичних умовах. Адже пандемія коронавірусу внесла зміни не лише до календаря змагань, але й до формату проведення етапів.

Однією із найбільш звичних умов до 2020 року стала відсутність глядачів. Тисячі шанувальників королівських перегонів втратили можливість на власні очі спостерігати за своїми кумирами та улюбленими командами.

Ситуація змінилася під час етапу у Сочі. Гран-прі Росії став першим у 2020 році, який вдалося провести із глядачами. Всього допустили на трибуни 30 тис. глядачів – небачена кількість у нинішніх умовах.

Хоча не всі команди були у захваті від цієї ініціативи, чинний чемпіон Ф-1 Льюїс Гемілтон зазначив, що йому було приємно знову бачити людей на трибунах.

Також під час етапу у Сочі організаторам вдалося провести звичний доковідний формат перегонів із масовими заходами, як от концерти Therr Maitz, Земфіри, Tesla Boy та сети популярних діджеїв.

Також глядачів допустили на Міжнародний автодром Алгарве у Портімане в Португалії. Цей етап Гран-прі на власні очі змогли побачити трохи більше 27 тис. вболівальників.

Поки невідомо, чи відбуватимуться перегони із глядачами на трибунах у 2021 році. Втім, ще наприкінці минулого року стартувала масова вакцинація у багатьох країнах світу. І за сприятливих умов вболівальники зможуть повернутися на трибуни автодромів.

Скільки коштує потрапити на етап Ф-1?

Поки для українців закриті кордони ЄС, а більшість країн вимагає для в’їзду негативний ПЛР-тест, а також поважну мету для потрапляння до тієї чи іншої країни, за винятком туристичних країн.

Якщо влітку ми отримаємо зелене світло для перетину кордонів, навіть з довідками з негативними тестами, то українські шанувальники наживо зможуть побачити низку етапів.

Факти ICTV розповідають куди можна поїхати, за сприятливих умов, на етап королівських перегонів та скільки коштують квитки на Ф-1.

Ціна квитків на королівські перегони – воістину королівська. Найдешевші квитки на етапи Гран-прі лише у Росії та Китаї. Приміром у 2020 році найдешевший квиток на Гран-прі Сочі коштував 3 990 рублів (1,5 тис. грн) – це стоячі місця. Місця на головній трибуні коштували від 13 490 тис. (5,1 тис. грн), а ціна на VIP досягала 150 тис. рублів (56,7 тис. грн).

Квиток-перепустка на етап діє на весь вікенд. Тобто, це три дні, в які входять три практики, кваліфікація та сам заїзд у неділю.

Гран-прі Азербайджану

Перегони у Баку заплановані на 6 червня і нині вже доступний передпродаж квитків. Вочевидь, організатори сподіваються провести його із глядачами.

Квитки варіюються від €100 (3,4 тис. грн), але це лише вхідний квиток на один день на п’ятницю. Вхідний квиток категорії General Admission на три дні коштує €130 і дає змогу побачити перегони з різних позицій.

Квитки на центральну трибуну варіюються від €470 до €750. А ось вартість VIP (категорія квитків Formula One Paddock Club) сягає €4 тис.

Гран-прі Австрії

Перегони на автодромі у Шпільберзі заплановані на 4 липня. Найдешевші квитки із вільним розміщенням на три дні стартують від €49 до €100.

Цінова політика квитків на центральні трибуни варіюється від €467 (лише недільні перегони) до €520 – за весь вікенд. Пакет VIP залежить від кількості днів: приміром, подивитися вільні заїзди у п’ятницю коштує €860, за суботу та неділю доведеться викласти €3 841, а повний вікенд – €4 498.

Гран-прі Угорщини

1 серпня має відбутися етап поблизу Будапешту на автодромі Хунгароринг.

Категорія General Admission має дві цінові підкатегорії: €82 – лише за недільні перегони та €93 – за три дні.

На цьому автодромі немає квитків VIP, замість нього є категорія Super Gold, але у порівнянні із віпами вони досить доступні – від €263 до €464 за три дні. Середня цінова вартість квитків на цьому автодромі €200.

Передзамовлення квитків на етапи можна зробити на сайті Motorsport Tickets.