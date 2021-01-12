Сімеоне визнали найкращим тренером десятиліття за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила рейтинг найкращих футбольних тренерів десятиріччя.
Першу сходинку посів аргентинський фахівець Дієго Сімеоне, який тренує мадридський Атлетіко. У рейтингу він обійшов наставників Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу та Ліверпуля Юргена Клоппа, котрі посіли відповідно другу та третю сходинки.
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До топ-5 рейтингу також потрапили головний тренер Тоттенгем Готспур Жозе Моурінью та колишній коуч туринського Ювентуса Массіміліано Алегрі.
Топ-10 найкращих тренерів десятиріччя:
- 1. Дієго Сімеоне
- 2. Хосеп Гвардіола
- 3. Юрген Клопп
- 4. Жозе Моурінью
- 5. Массіміліано Аллегрі
- 6. Унаї Емері
- 7. Зінедін Зідан
- 8. Карло Анчелотті
- 9. Маурісіо Почеттіно
- 10. Марсело Гальярдо
Також IFFHS опублікувала рейтинг найкращих плеймейкерів десятиліття.
Перше місце у ньому посів нападник каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. На другій сходинці розташувався екс-футболіст блаугранас Андрес Іньєста, а замкнув трійку найкращих гравець мадридського Реала Лука Модрич.
До топ-5 також увійшли хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне та німецький півзахисник Реала Тоні Кроос.
Джерело: IFFHS