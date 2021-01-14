Баварія програла клубу із 2-ї Бундесліги. Хто ще бив грандів за останні 6 років

Чинний переможець Ліги чемпіонів та німецької Бундесліги Баварія створила сенсацію у матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Підопічні Ганса-Дітер Фліка поступилися команді із другої Бундесліги Хольштайн Кіль після серії пенальті 2:2 (пен. 6:5).

Основний час матчу на Хольштайн-Штадіон у Кілі завершився з нічийним рахунком 2:2. Мюнхенці першими відкрили рахунок на 14-й хвилині після голу Сержа Гнабрі. У середині тайму Фін Бартельс відновив рівновагу.

Після перерви Лерой Сане знову вивів баварців вперед, але на п’ятій компенсованій хвилині до другого тайму Хауке Валь відновив паритет та перевів гру в овертайм.

У доданий час команди також не змогли виявити сильнішого. Баварцям не допомогла наявність на полі кістяка команди – Левандовскі, Мюллера, Кости, Павара, Девіса, Кімміха, Толіссо. Квиток до 1/8 фіналу команди розіграли у серії післяматчевих пенальті, де перемогу здобули футболісти Хольштайна.

Востаннє клубу з другої Бундесліги вдавалося зупинити Баварію 17 років тому, коли це зробила Алеманія на стадії 1/4 фіналу.

— Це, звісно, шок. Ми дуже розчаровані, адже хотіли захистити требл. Ми домінували, і це було нашим завданням. Неприємно, що дозволили супернику зрівняти на останніх секундах. Слід привітати Хольштайн, матч вийшов справді кубковим, вони грали із граничною самовіддачею, – сказав головний тренер Баварії Флік після гри.

2 лютого в 1/8 фіналу Кубка Німеччини Хольштайн Кіль зустрінеться із іншою командою із другої Бундесліги Дармштадтом. Зустріч відбудеться у Кілі. Варто відзначити, що Хольштайн нині йде на третьому місці у турнірній таблиці, маючи в активі 29 очок. Від лідера Гамбурга вони відстають на одне очко і поступаються за додатковими показниками Бохуму.

На такій ранній кубковій стадії у своїх країнах топ-команди рідко зазнають фіаско, ба більше, від команд-ноунеймів. Приміром, у Кубку України подібного не траплялося за останні десять років. Динамо та Шахтар найчастіше виявляли сильнішого в очних зустрічах або залишали розіграш, поступившись якійсь команді УПЛ.

Хоч там як, Факти ICTV зібрали три найсенсаційніші вильоти із Кубка країни із топ-5 чемпіонатів за останні шість сезонів.

Віган – Манчестер Сіті 1:0. Кубок Англії 2017/18, 1/8 фіналу

У сезоні 2017/18 Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Кубка Англії спіткнувся об Віган, який тоді виступав у Першій лізі Англії. Підопічні Хосепа Гвардіоли мінімально програли 1:0 на виїзді, а єдиний гол забив форвард Вілл Грінн.

Втім, далі по сітці Віган не просунувся. За вихід до півфіналу він поступився Сандерленду.

Челсі – Бредфорд – 2:4. Кубок Англії 2014/15, 1/16 фіналу

Аристократів тоді тренував Жозе Моурінью. У першому таймі Челсі повів у рахунку 2:0 після голів Кейхілла та Раміреса, але ще до свистка на перерву гості один відіграли після точного удару Стеда.

А після перерви і зовсім шокували майбутніх чемпіонів АПЛ (у сезоні-2014/15 Челсі виграв англійську Прем’єр-лігу, – Ред.), забивши три м’ячі.

У наступному раунді Бредфорд пройшов Сандерленд, але за вихід до півфіналу поступився Редінгу.

Ауе – Айнтрахт Франкфурт – 1:0. Кубок Німеччини-2015/16. 1/16 фіналу

У другому раунді Кубка Німеччини сезону-2015/16 орли несподівано поступилися команді із третьої Ліги країни Ерцгебірге Ауе з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі забив форвард Макс Вагнер. Та вже у наступній стадії Ауе завершив боротьбу за трофей, поступившись Хайденхайму із другої Бундесліги.

Цікаво, що за останні 20 років у топ-5 чемпіонатах жодній команді із нижчих ліг не вдалося підкорити кубковий трофей країни.