Англійський футболіст Вейн Руні ухвалив рішення закінчити кар’єру професійного футболіста.

35-річний футболіст останні два місяці виконував роботу головного тренера команди Дербі Каунті, яка виступає у Чемпіоншипі. Тепер Руні підписав із клубом контракт на 2,5 роки до літа 2023 року і приступив до повноцінної роботи на містку наставника команди.

— Коли я лише повернувся до Англії, то був вражений потенціалом Дербі. Попри пропозиції інших клубів, я відчував, що це моє місце. Можливість піти шляхом Браяна Клафа, Джима Сміта, Френка Лемпарда та Філіпа Коку – честь для мене, – сказав Руні.

У листопаді 2020 року Руні дебютував як граючий тренер з приставкою виконуючий обов’язків головного тренера Дербі Каунті, змінивши Філіппа Коку.

У поточному сезоні як футболіст англієць взяв участь у десяти матчах та відзначився одним забитим голом. Де-факто, легенда Евертона та Манчестер Юнайтед є головною зіркою всього Чемпіоншипу.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Втім, поки про успіхи Руні-тренера говорити зарано. Його Дербі Каунті перебуває у зоні вильоту на 22-й сходинці, маючи у своєму активі, за рівнем ліги, топовий склад. У 22-х матчах барани набрали лише 19 очок проти 47 у лідера Чемпіоншипа Норвіч Сіті.

Нещодавно до невдач команди додався ще й виліт Дербі із Кубка Англії від скромної команди із шостого дивізіону країни Чорлі.

За кар’єру гравця на клубному рівні Руні провів 763 гри та забив 313 голів. У футболці національної збірної Англії він виходив на поле у 120 матчах, в яких відзначився 53 рази.

Офіційний акаунт УЄФА оперативно відреагував на завершення кар’єри Руні та оприлюднив відео з підбіркою найкращих голів футболіста у найпрестижнішому клубному турнірі Європи – Лізі чемпіонів.

Вейн Руні починав професійну кар’єру у ліверпульському Евертоні, а після яскравого виступу на чемпіонаті Європи 2004 року перебрався на Олд Траффорд до Манчестер Юнайтед.

У складі червоних дияволів Руні провів 13 років, ставши п’ятиразовим чемпіоном АПЛ, по разу вигравав із командою трофеї Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Він є найкращим бомбардиром МЮ за всю історію – 253 голи.

Після етапу кар’єри в МЮ він знову повернувся на один сезон в Евертон, але потім перебрався в американський клуб Ді Сі Юнайтед. За океаном Вейн провів сезон і знову повернувся до Англії, прийнявши пропозицію від Дербі Каунті.

За збірну Англії він дебютував у 2003 році та став наймолодшим гравцем, який забивав гол за трьох левів.