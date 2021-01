Костюк і ще 46 тенісистів ізолювали на 2 тижні перед Australian Open 2021

Перший у цьому році тенісний турнір серії Grand Slam – Australian Open відбудеться на два тижні пізніше від звичних дат, а саме із 8 до 21 лютого.

Нині тенісисти масово прибувають чартерними рейсами із різних куточків світу до Мельбурна та Аделаїди для участі в AO. Спершу очікувалося, що цими літаками вирушать лише тенісисти та їхні команди, але на борти пустили і звичайних пасажирів, котрі не проходять такого детального і багаторазового тестування, як спортсмени.

Тому після прильоту до Австралії позитивні тести на коронавірус здали кілька пасажирів рейсів із Абу-Дабі та Лос-Анджелесу, якими також летіли 47 учасників Відкритого чемпіонату Австралії із тенісу.

Усі 47 тенісистів потрапили під жорстокий двотижневий карантин, який забороняє покидати свій готельний номер та не дає можливості тренуватися. Протягом 14 днів їм буде доступний лише велотренажер.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка прямувала рейсом із Абу-Дабі опублікувала скрін повідомлення.

У ньому вказані причини 14-денного карантину, а також, що зі спортсменами будуть цілодобово на зв’язку медичні експерти Aspen Medical.

Окрім Костюк рейсом із Абу-Дабі летіли ще 22 тенісисти, зокрема чемпіонка US Open-2019 Б’янка Андрееску, шоста ракетка світу Кароліна Плішкова, Анжелік Кербер, Белінда Бенчич, Марія Саккарі, Паула Бадоса, Світлана Кузнєцова.

На борту рейсу із Лос-Анджелеса було 79 осіб, з яких 24 – спортсмени. Це Вікторія Азаренка, Слоан Стівенс, Тенніс Сандгрен, Кей Нісікорі, Гідо Пелья, Вашек Поспішил та інші.

Через жорстокі коронавірусні правила в Австралії всі спортсмени із цих рейсів відправляться на суворий карантин. Вони змушені будуть перебувати у повній ізоляції і не зможуть скористуватися п’ятигодинним “вікном” в день для тренувального процесу.

Тенісисти нині перебувають у шоковому стані і задаються питаннями: як таке могло статися?

Бельгійка Кірстен Фліпкенс порівняла ситуацію, що склалася, із російською рулеткою.

Тепер не зрозуміло, як у такій ситуації тенісисти, котрі перебувають у жорсткій ізоляції, зможуть підготуватися до Australian Open.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прямувала іншим рейсом до Австралії і теж буде змушена відбути двотижневий карантин, але не такий суворий.

Українка у соцмережах поділилася відео із готельного номера та показала, в яких умовах проходитиме карантин.

Hello from #Melbourne ! Thank you @AustralianOpen and everyone who is involved to make this huge effort for events to happen pic.twitter.com/pGQhiTridS

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2021