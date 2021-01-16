Костюк і ще 46 тенісистів ізолювали на 2 тижні перед Australian Open 2021

Перший у цьому році тенісний турнір серії Grand Slam – Australian Open відбудеться на два тижні пізніше від звичних дат, а саме із 8 до 21 лютого.

Нині тенісисти масово прибувають чартерними рейсами із різних куточків світу до Мельбурна та Аделаїди для участі в AO. Спершу очікувалося, що цими літаками вирушать лише тенісисти та їхні команди, але на борти пустили і звичайних пасажирів, котрі не проходять такого детального і багаторазового тестування, як спортсмени.

Тому після прильоту до Австралії позитивні тести на коронавірус здали кілька пасажирів рейсів із Абу-Дабі та Лос-Анджелесу, якими також летіли 47 учасників Відкритого чемпіонату Австралії із тенісу.

Усі 47 тенісистів потрапили під жорстокий двотижневий карантин, який забороняє покидати свій готельний номер та не дає можливості тренуватися. Протягом 14 днів їм буде доступний лише велотренажер.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка прямувала рейсом із Абу-Дабі опублікувала скрін повідомлення.

У ньому вказані причини 14-денного карантину, а також, що зі спортсменами будуть цілодобово на зв’язку медичні експерти Aspen Medical.

Окрім Костюк рейсом із Абу-Дабі летіли ще 22 тенісисти, зокрема чемпіонка US Open-2019 Б’янка Андрееску, шоста ракетка світу Кароліна Плішкова, Анжелік Кербер, Белінда Бенчич, Марія Саккарі, Паула Бадоса, Світлана Кузнєцова.

На борту рейсу із Лос-Анджелеса було 79 осіб, з яких 24 – спортсмени. Це Вікторія Азаренка, Слоан Стівенс, Тенніс Сандгрен, Кей Нісікорі, Гідо Пелья, Вашек Поспішил та інші.

Через жорстокі коронавірусні правила в Австралії всі спортсмени із цих рейсів відправляться на суворий карантин. Вони змушені будуть перебувати у повній ізоляції і не зможуть скористуватися п’ятигодинним “вікном” в день для тренувального процесу.

Тенісисти нині перебувають у шоковому стані і задаються питаннями: як таке могло статися?

— Нам сказали, що літак поділять на секції по десять осіб. І якщо в одного із цієї десятки виявлять позитивний результат тесту, то всі десять осіб будуть ізольовані, але не весь літак, – обурювалася Корне.

Бельгійка Кірстен Фліпкенс порівняла ситуацію, що склалася, із російською рулеткою.

Тепер не зрозуміло, як у такій ситуації тенісисти, котрі перебувають у жорсткій ізоляції, зможуть підготуватися до Australian Open.

— Такими темпами половину гравців із основної сітки доведеться ізолювати. Тижні тренувань та важкої роботи витрачені даремно через одну людину із позитивним тестом на коронавірус у літаку, який був заповнений 3/4. Вибачте, але це безумство, – додала Корне.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прямувала іншим рейсом до Австралії і теж буде змушена відбути двотижневий карантин, але не такий суворий.

Українка у соцмережах поділилася відео із готельного номера та показала, в яких умовах проходитиме карантин.

Hello from #Melbourne ! Thank you @AustralianOpen and everyone who is involved to make this huge effort for events to happen pic.twitter.com/pGQhiTridS — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2021

У розпорядженні спортсменки дві просторі кімнати із диванами, телевізором, столиками, ліжком та велотренажером.

Федерер не зіграє на Australian Open

Через жорсткі умови карантину в Австралії швейцарський тенісист Роджер Федерер ухвалив рішення відмовитися від участі у турнірі.

— Основною причиною був карантин. У нього було два варіанти. Роджер міг приїхати з усією родиною і пройти карантин. Інший варіант – приїхати в Мельбурн одному. В цьому випадку Роджер провів би щонайменше п’ять тижнів без сім’ї. І він сказав: Друже, мені 39 років, у мене четверо дітей і 20 трофеїв Grand Slam. Мені вже не варто проводити так багато часу без сім’ї, – розповів директор зі зв’язків з гравцями Tennis Australia Андре Са.

Також він додав, що у випадку із першим варіантом його дружина та діти не змогли би покидати готельний номер, адже виняток роблять лише для тенісистів, щоб ті мали нагоду тренуватися. Також його дружині не сподобався такий перебіг подій.

А ось Рафаель Надаль, Домінік Тім та Новак Джокович вже прибули до Австралії і невдовзі розпочнуть підготовку.

Хто з українців виступить на AO?

Цьогоріч на Australian Open виступлять дві українки Еліна Світоліна та Марта Костюк, які на пряму потрапили до основної сітки.

А ось Дарія Снігур, Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко не змогли подолати кваліфікаційний відбір. Втім, Цуренко ще має нагоду потрапити на турнір як лакі-лузер.

За правилами нинішнього розіграшу турніру, по шість лакі-лузерів кваліфікації у чоловіків та жінок вирушать до Мельбурна, де пройдуть карантин, і в разі відмов, травм чи інших ексцесів претендуватимуть на виступ.

Також у чоловічій одиночній сітці виступить Сергій Стаховський, який здобув три перемоги у кваліфікації.

Востаннє українські чоловіки-тенісисти виступали в основі турнірів Grand Slam ще під час Roland Garros-2019. Тоді Стаховський пройшов як лакі-лузер.