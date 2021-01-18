Всі мої думки із Санкт-Петербургом: Тимощук про відносини України та Росії

Колишній футболіст збірної України, а нині асистент головного тренера пітерського Зеніту Анатолій Тимощук висловив свою думку про відносини України та Росії, де живе та працює.

— Є політичні висловлювання і відносини. Намагаюся це не коментувати. Будь-який мій коментар сприйматиметься неадекватно з боку багатьох людей. Гадаю, як би не було, повинен бути мир у всьому світі. Будь-яка війна – горе для кожної зі сторін конфлікту. Хочу, щоб ніколи не було горя в жодній країні світу.

Також він зазначив, що байдуже ставиться до критики щодо його позиції з боку українців.

— Загалом я досить стійкий до критики і мало звертаю увагу на те, що пишуть в інтернеті. Те, що там бачиш і можеш відчути, зроблено, щоб роздути якусь ситуацію та сенсацію. І багато гравців кажуть: Все, що пишуть, – це неправда. Чутки, плітки – це маркетингові або рекламні ходи. У Санкт-Петербурзі знаходиться моя сім’я, з якою я щасливий. Зараз наш дім і наші думки пов’язані з Санкт-Петербургом. Чого б кому б не хотілося – скільки людей, стільки й думок, – сказав Тимощук.

Анатолій Тимощук працює у Росії із 2017 року. Він входить до тренерського штабу Зеніту, який тренує Сергій Сємак.

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Тимощук є рекордсменом за кількістю матчів у футболці збірної України – він провів 144 гри, в яких відзначився чотирма голами.

Під час кар’єри гравця він захищав кольори луцької Волині, донецького Шахтаря, пітерського Зеніту, мюнхенської Баварії та казахського Кайрату.

Джерело: Гол